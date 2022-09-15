Путін подякував Сі Цзіньпіну за позицію Китаю щодо України — США відреагували

https://racurs.ua/ua/n174807-putin-podyakuvav-si-czinpinu-za-pozyciu-kytau-schodo-ukrayiny-ssha-vidreaguvaly.html

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше від початку пандемії коронавірусу виїхав за кордон — на саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Узбекистані, й зустрівся з воєнним злочинцем, президентом росії володимиром путіним, який подякував йому за «збалансовану позицію» щодо України.

Ми високо цінуємо збалансовану позицію наших китайських друзів, коли йдеться про кризу в Україні. Ми розуміємо ваші запитання та занепокоєння з цього приводу, — цитує путіна Reuters.

Російський автократ також наголосив, що підтримує політику «єдиного Китаю» та виступає проти «провокацій» США і «їхніх сателітів» у Тайванській протоці.

Водночас Білий дім закликав Пекін не підтримувати москву у війні проти України.

Ми не вважаємо, що хтось має бути осторонь. Увесь світ має стати проти того, що робить путін… Зараз не час для будь-яких звичних справ з путіним, — заявив стратегічний координатор Ради національної безпеки Білого дому з комунікацій Джон Кірбі, пише Reuters.

Кірбі додав, що наразі невідомо, наскільки Китай підтримає війну кремля, зазначивши, що Пекін не вдався до матеріальної підтримки путіна і не порушив санкції проти москви.

Окрім переговорів із Сі Цзіньпіном, путін також провів на полях саміту ШОС двосторонню зустріч з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі.

Іран сповнений рішучості посилювати свої зв’язки з росією, від економічної до аерокосмічної та політичної сфер, — цитують Раїсі іранські державні ЗМІ.

Під час саміту Іран, який наразі має статус спостерігача в ШОС, підписав меморандум про зобов’язання приєднатися до організації. Її створили в 2001 році як політичну, економічну та безпекову організацію на противагу західним інституціям. Окрім Китаю та росії, до неї входять Індія, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Пакистан і Таджикистан. Спостерігачем, крім Ірану, є Афганістан.