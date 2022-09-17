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Ракурс
Запорізьку АЕС знову підключили до української мережі. Фото: УП

ЗАЕС знову підключили до української мережі — МАГАТЕ

17 вер 2022, 18:49
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Запорізька атомна електростанція знову почала отримувати електроенергію безпосередньо з української мережі.





Це стало можливим після відновлення однієї з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач. Відновлена лінія 750 кВ знову забезпечує ЗАЕС електроенергією, яка потрібна для охолодження реактора та інших функцій безпеки. Про це повідомило Міжнародне агентство з ядерної енергетики (МАГАТЕ).

Після повторного підключення основної лінії вчора вдень три резервні лінії електропередачі знову знаходяться в резерві. Три інші основні зовнішні лінії електропередачі 750 кВ, які були втрачені раніше під час конфлікту, залишаються відключеними, — заявили в організації.

Фахівці МАГАТЕ зазначили, що досі всі шість реакторів атомки досі перебувають у стані холодної зупинки, але їм необхідне живлення для гарантування основних функцій безпеки.

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 9 вересня заявив, що обстріли в районі ЗАЕС мають бути негайно припинені, а навколо станції необхідно створити зону ядерної безпеки та захисту. Тільки це забезпечить безпеку обслуговуючого персоналу та дозволить довгострокове відновлення енергопостачання міста Енергодар та електростанції.

Джерело: Ракурс


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