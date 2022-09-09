Припинити обстріли в районі ЗАЕС закликали в МАГАТЕ. Фото:

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Обстріли в районі Запорізької атомної електростанції мають бути негайно припинені.

А навколо станції необхідно створити зону ядерної безпеки та захисту. Тільки це забезпечить безпеку обслуговуючого персоналу та дозволить довгострокове відновлення енергопостачання міста Енергодар та електростанції. Про це 9 вересня заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, заява якого опублікована на сайті Міжнародного агентства з атомної енергетики.

Цей драматичний розвиток подій засвідчує абсолютну необхідність створення зони ядерної безпеки та захисту вже зараз, — зазначив він.

Гроссі упевнений, що створення такої зони є єдиним способом гарантувати, що світові не загрожує ядерна аварія.

Як відомо, 1 вересня відбувся візит місії Міжнародного агентства з атомної енергетики на Запорізьку АЕС. Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що російські представники на ЗАЕС показали місії все, про що вона просила.

Нагадаємо, фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) вказували, що путін може спробувати використати умови, які він створив на ЗАЕС, для створення паралельної міжнародної структури, яка б підривала суверенні права України на набагато більшу територію України, яку зараз окупують російські війська.