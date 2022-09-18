Ворог завдав удару по Оленівці й знову звинуватив у цьому Україну

Російські вороги знову завдали удару по Оленівці. Фото: lb.ua

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Тимчасово окупована Оленівка Донецької області знову опинилася під обстрілами з боку росіян.

Нібито під обстріл потрапила колонія в Оленівці, де утримуються українські полонені. Воєнні злочинці рф заявили про одного загиблого та чотирьох поранених військовополонених. Пишуть, що обстріл вівся з «артилерії НАТО калібром 155-мм». Про це пише штаб так званої територіальної оборони самопроголошеної Донецької народної республіки у Telegram.

Як відомо, 29 липня російські окупанти вбили близько 40 та поранили близько 130 українських полонених, щоб приховати знущання з них. Кремлівська пропаганда та диктатура заявляли, що ЗСУ нібито з реактивних систем HIMARS атакували колонію в Оленівці.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерство оборони повідомляло, що мінування місця утримання українських бійців в Оленівці здійснили бойовики ПВК «Вагнера». Вони використали легкозаймисту речовину, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні й загибелі понад 50 «азовців».

Західні військові експерти в один голос заявили, що фото та відео руйнувань колонії з Оленівки несумісні з атакою HIMARS. А Міжнародний комітет Червоного Хреста заявляв, що їх запити на відвідування Оленівки так і залишилися без відповіді.