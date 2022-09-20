Олександр Трухін, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n174950-sprava-truhina-antykorupciynyy-sud-vidpustyv-nardepa-pid-zastavu.html

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату від фракції партії «Слуга народу» Олександру Трухіну, який потрапив у ДТП під Києвом у серпні 2021 року. Нардепа підозрюють у спробі підкупу поліцейських після цієї ДТП.

Слідчий суддя Андрій Біцюк частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й призначив Трухіну заставу у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (тобто 49 тис. 620 грн), повідомляє «Суспільне».

Трухіна також зобов’язали:

з’являтися до суду;

не спілкуватися з міністром МВС та іншими посадовими особами, зокрема з керівником поліції;

повідомляти про зміну місця проживання.

У вимозі щодо здачі ним паспортів прокурорам відмовили.

Зазначається, що на засіданні суду прокурори представили відео, надане журналістом «Української правди» Михайлом Ткачем. За словами прокурора 5-го відділу САП Дениса Демківа, диски, на яких зберігалося відео з нагрудних камер поліцейських, були повністю затерті 28 червня 2022 року — саме тоді зранку детективи подали запит на отримання відео.

Це відео підтверджується і показами свідків, працівниками патрульної поліції. Це досліджено повністю протоколами оглядів і серверів, що це це відео було на серверах. Відомо про те, що воно було знищено, коли воно було знищене, — наголосив прокурор.

Водночас адвокат Трухіна Олега Щевич стверджує, що «підозра жодним чином не аргументована, не змістовна, не містить об'єктивних і суб'єктивних ознак, які характеризують це діяння як злочин».

Сторона захисту наполягає, що дані дії з боку правоохоронних органів є нічим іншим, аніж політичним переслідуванням, саме тим елементом політичної сегрегації, — заявив він.

Сам Трухін наголошує, що «ніколи не давав хабарів і нікому не радить їх давати».

Джерело: «Суспільне»