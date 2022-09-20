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Ракурс
Окупанти вилучили всі українські книжки з мелітопольських бібліотек, фото: Midjourney

Рашисти вилучили всі українські книжки з бібліотек у Мелітополі

20 вер 2022, 15:00
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Російські загарбники вилучили всю українську літературу з бібліотек тимчасово окупованого міста Мелітополя Запорізької області.





Про це повідомляє прес-служба Центру національного спротиву (ЦНС).

Окупанти відрапортували про вилучення «нацистської» літератури із бібліотек Мелітопольського району. В межах цієї «акції» поліцаї фактично вилучили всю україномовну літературу, й не лише книжки стосовно АТО, — зазначається в повідомленні. — Зокрема окупанти пишаються вилученням дитячих книжок, адже ті «спотворюють» історію України й нав’язують «нацистські цінності».

У ЦНС наголошують, що такі свої дії рашисти називають «денацифікацією», хоча саме нацисти відомі своєю війною з книжками.

Україна обов’язково поверне свої території, а разом з тим й наші книжки до наших бібліотек, — додають у ЦНС. — Проте на час операції ЗСУ зі звільнення регіону ми закликаємо мешканців залишити регіон й не ставати живим щитом для окупанта.

Окупанти вилучили всі українські книжки з мелітопольських бібліотек, фото: Центр національного спротиву

Джерело: Ракурс


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