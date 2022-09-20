Рашисти вилучили всі українські книжки з бібліотек у Мелітополі

Рашисти вилучили всі українські книжки з бібліотек у Мелітополіhttps://racurs.ua/ua/n174949-rashysty-vyluchyly-vsi-ukrayinski-knyjky-z-bibliotek-u-melitopoli.htmlРакурс
Російські загарбники вилучили всю українську літературу з бібліотек тимчасово окупованого міста Мелітополя Запорізької області.
Про це повідомляє прес-служба Центру національного спротиву (ЦНС).
Окупанти відрапортували про вилучення «нацистської» літератури із бібліотек Мелітопольського району. В межах цієї «акції» поліцаї фактично вилучили всю україномовну літературу, й не лише книжки стосовно АТО, — зазначається в повідомленні. — Зокрема окупанти пишаються вилученням дитячих книжок, адже ті «спотворюють» історію України й нав’язують «нацистські цінності».
У ЦНС наголошують, що такі свої дії рашисти називають «денацифікацією», хоча саме нацисти відомі своєю війною з книжками.
Україна обов’язково поверне свої території, а разом з тим й наші книжки до наших бібліотек, — додають у ЦНС. — Проте на час операції ЗСУ зі звільнення регіону ми закликаємо мешканців залишити регіон й не ставати живим щитом для окупанта.