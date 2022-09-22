Жоден захисник не бачив представників Червоного Хреста в полоні — омбудсмен

https://racurs.ua/ua/n175032-joden-zahysnyk-ne-bachyv-predstavnykiv-chervonogo-hresta-v-poloni-ombudsmen.html

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Порушити питання щодо невиконання своїх обов’язків Міжнародним комітетом Червоного Хреста планує уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Їх мандат має змушувати країну-агресора виконувати Женевські конвенції… Вони були присутні під час виходу з «Азовсталі» наших героїв у Маріуполі й, відповідно до своїх мандатів, брали на себе зобов’язання це перевіряти, за цим стежити, моніторити цю ситуацію. Ми побачили, що цього взагалі не відбувалося… Жоден із військовополонених, яких ми вчора звільнили, не бачив представника МКЧХ. Це порушення. На мій погляд, це невиконання мандата МКЧХ і ми маємо про це публічно говорити, — наголосив Лубінець в ефірі національного телемарафону.

Омбудсмен має намір порушити перед керівництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста питання щодо відсутності моніторингу організації за умовами тримання українських військовополонених.

У мене попередньо запланована зустріч із керівництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста в Женеві, я туди їду саме щодо цієї ситуації. Якщо ми не побачимо від них якихось дієвих алгоритмів дій щодо рф, — додав Лубінець.

На ці заяви українського омбудсмена в МКЧХ наразі не відреагували.

У ніч на 22 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та росією. Київ повернув з полону 215 військових, 108 з них — бійці полку «Азов». москва отримала кума володимира путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених.

Нагадаємо, раніше гендиректор організації Роберт Мардіні твердив, що від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну співробітники Червоного Хреста відвідали кілька сотень військовополонених з обох сторін.