Абрамович був посередником в обміні полоненими між росією та Україною - Bloomberg

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Російський мільярдер Роман Абрамович зустрічався зі спадкоємцем принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом у рамках переговорів, які призвели до найбільшого з початку війни обміну полоненими між рф та Україною.

Про це 23 вересня повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, зустріч бізнесмена та принца пройшла наприкінці серпня в Ер-Ріяді. Про інші деталі джерела Bloomberg не розповіли, пославшись на те, що зустріч проходила у закритому форматі.

Британський таблоїд The ​​Sun повідомляє, що Абрамович «зіграв ключову роль» у звільненні п’яти громадян Великої Британії, які потрапили в російський полон в Україні та повернули в рамках обміну. Про це виданню заявив один із колишніх бранців. Джон Хардінг стверджує, що йому про це повідомила помічниця мільярдера.

Хардінг розповів, що Абрамович зустрів полонених британців на борту приватного літака, який доставив їх із росії до Ер-Ріяду після обміну.

Шон (Піннер, один із військовополонених британців) сказав:

Ви справді схожі на Романа Абрамовича", і він відповів: «Це тому, що я — це він, сер, — наводить розповідь Хардінга таблоїд.

За його словами, мільярдер дав кожному звільненому британцю по айфону, щоб зателефонувати близьким, годував їх стейками під час польоту та розмовляв із ними про футбол.

Тим часом звільнені з полону іноземці знов хочуть воювати за Україну.

10 іноземних громадян. І кожен другий із них, щойно зійшовши з борту в не найкращій фізичній формі, сказав, що хоче продовжити захищати Україну, — розповів член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Він зазначив, що один навіть збирається повернутись і жити в Україні, бо закохався.

Нагадаємо, 10 іноземних громадян 21 вересня прилетіли до Саудівської Аравії в рамках масштабного обміну, який провела Україна з росією. Серед десятьох іноземців-захисників — п’ятеро громадян Великої Британії, двоє громадян Сполучених Штатів, громадянин Марокко, громадянин Швеції та громадянин Хорватії.