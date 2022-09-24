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Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко
Рашисти з «Градів» та «Ураганів» обстріляли Нікопольщину (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n175075-rashysty-z-gradiv-ta-uraganiv-obstrily-nikopolschynu-foto.htmlРакурс
Рашисти знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Росіяни на світанку завдали ударів з установок «Град» та «Ураган» по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Про це сьогодні, 24 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Зафіксовані такі наслідки російських обстрілів:
- у Марганці поранені двоє людей — 51-річна жінка та 49-річний чоловік. Обох госпіталізували, жінка у важкому стані. Російськими снарядами пошкоджені понад 20 приватних та багатоповерхових будинків і до 10 господарських споруд, понівечені місцевий хлібозавод та пара установ. Також зайнялися кілька автівок. Вогнеборці полум’я вгамували. Понад 2 тис. сімей марганчан залишилися без електроенергії;
- у Червоногригорівській громаді ніхто не постраждав.
Інші райони області не постраждали.
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