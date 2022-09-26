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рф завдала ударів по Запоріжжю та Одеській області. Фото:

рф атакувала Одещину іранськими «Шахідами» й випустила 10 ракет по Запоріжжю

26 вер 2022, 08:21
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Вибухи прогриміли в Одеській області вночі у понеділок, 26 вересня.





Причина — російські військові атакували Одеську область дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили один ворожий БПЛА. Два інших влучили в об'єкт військової інфраструктури. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

На місці влучань виникла масштабна пожежа та детонація боєприпасів. Через це було оголошено детонацію боєприпасів. Попередньо, загиблих і травмованих немає.

На місці вибухів виникла пожежа. Фото: ОК «Південь»

Крім того, вночі ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. Як повідомив у Telegram секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, ушкодження отримали житлові будинки, в яких повилітали вікна, освітній заклад та заклад охорони здоров’я. Через вибухи був пошкоджений і гаражний кооператив, в якому виникла пожежа й постраждали автомобілі.

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: Олександр Старух

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: Олександр Старух

Нагадаємо, 25 вересня українські військовослужбовці знищили дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, яким російські окупанти намагалися атакувати Миколаїв.

Джерело: Ракурс


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