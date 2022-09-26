Російська ракета Х-59 влучила в аеропорт Кривого Рогу

https://racurs.ua/ua/n175165-rosiyska-raketa-h-59-vluchyla-v-aeroport-kryvogo-rogu.html

Ракурс

Російська ракета Х-59 увечері 26 вересня влучила в аеропорт Кривого Рогу. Він розміщений за 20 км від центру міста.

Окупанти зруйнували летовище, пошкоджена інфраструктура, подальше використання неможливе.

При цьому люди не постраждали, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Резниченко.

Раніше 26 вересня Резніченко повідомляв, що у небі над Дніпропетровщиною українські військові збили ворожу ракету.

Попередні масштабні ракетні удари росіян по цьому місту сталися у середині вересня. Тоді окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі, у результаті чого серйозно пошкоджено гідротехнічні споруди.

10 березня російські окупаційні війська вже завдавали ракетні обстріли по криворізькому аеропорту.