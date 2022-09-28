Не психуйте - відео з трирічним хлопчиком, який заспокоює українців, набрало вісім мільйонів переглядів

https://racurs.ua/ua/n175220-ne-psyhuyte-video-z-tryrichnym-hlopchykom-yakyy-zaspokouie-ukrayinciv-nabralo-visim-milyoniv.html

Ракурс

Відео з хештегом #Не психуй! заполонило український сегмент інтернету.

Автор фрази — трирічний Назар із Волині. Ролик, де хлопчик розсипав борошно на кухні, а потім почав заспокоювати маму, став вірусним і за кілька тижнів набрав вісім мільйонів переглядів та тисячі коментарів.

Коли мама зайшла на кухню, то побачила, що все там у борошні — як і її Назар. На запитання, що хлопчик робить, він відповів: «Нічого, помиємо, не плач. Заспокойся. Не психуй». Так трирічний Назар заспокоював маму. Слова припали до душі користувачам, адже у час війни всім хочеться спокою.

Його мама каже, що зняла на відео замурзаного сина та кухню в борошні зняла для чоловіка, який зараз на фронті.

Мережу тим часом заполонили меми з хештегом #Не психуй. І про тварин, і про стосунки в родині.

За словами дописувачів, ці кадри для них наче заспокійливе. Ролик поширив у себе й радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Підписав відео він коротко: «А ось і зміна».

Про те, що Назар так прославиться, його сім’я і друзі навіть не сподівалися. Тепер словами хлопця заспокоюють і себе, і родичів.