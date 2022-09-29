Резніков прокоментував заяву білоруської опозиції про намір лукашенка вступити у війну проти України

https://racurs.ua/ua/n175261-reznikov-prokomentuvav-zayavu-biloruskoyi-opozyciyi-pro-namir-lukashenka-vstupyty-u-viynu-proty.html

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Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував заяву одного з лідерів білоруської опозиції про те, що лукашенко готується вступити у війну проти України.

Ризик є, але я б не переоцінював його. Ми готові до всього. лукашенко шукає баланс, з одного боку він має показати політичний аншлюс з рф, а з іншого — відчуває, що це може стати його остаточним кінцем, — підкреслив він у спільному коментарі для «Бабеля» та «Громадського».

За його словами, можливий також варіант, що білоруські офіцери, які давали присягу, переступивши український кордон, складуть зброю зі словами «білоруси вам сябри, а не вороги».

Раніше сумніви щодо заяви заступника голови обʼєднаного перехідного кабінету білорусі Павла Латушка висловила моніторингова група «Беларускі Гаюн». Вона заявила, що наразі немає переконливих фактів, які б свідчили про перекидання військ росії до білорусі.

Також у групи є сумніви щодо потенційного проведення мобілізації в білорусі і перевезення частини мобілізованих в рф до білорусі.

Керівник Народного антикризового управління Латушко написав у Twitter із посиланням на свої джерела, що лукашенко погодився розмістити 120 тис. солдат зс рф протягом листопада-лютого, а також зобов’язується додатково мобілізувати в білорусі 100 тис. військовозобов’язаних.