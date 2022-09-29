Зеленський і Данілов анонсували "доленосні рішення" на засіданні РНБО

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Найвищі посадовці держави 29 вересня анонсували ухвалення важливих рішень на засіданні Ради нацбезпеки та оборони України, яке запланували на 30 вересня. Воно відбудеться у день, коли кремлівський карлик володимир путін може оголосити про анексію нових українських територій.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у п’ятницю відбудуться засідання Ради нацбезпеки, а також Ставки верховного головнокомандувача.

Відбудеться засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому будуть прийняті важливі, я вважаю, фундаментальні рішення для нашої країни, — сказав секретар РНБО.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців також анонсував спеціальне засідання РНБО.

Будуть рішення. І ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії, — відзначив глава держави.

Він назвав 30 вересня днем, який «наблизить нас до безпеки й миру, до відновлення нашої територіальної цілісності».

Президент також повідомив, що у четвер Україна має «нові результати на передовій», а також отримала додаткові елементи допомоги від партнерів.

Депутатів держдуми рф запросили до Кремля 30 вересня. Джерела росЗМІ раніше повідомляли, що цього дня пройде черговий етап анексії окупованих територій України. Депутатам держдуми нібито розіслали запрошення до Кремля на 30 вересня, де о 15.00 розпочнеться «захід» за участю президента рф.

Прес-секретар путіна дмитро пєсков уточнив, що 30 вересня о 15.00 у Кремлі відбудеться церемонія підписання договорів про «вступ до складу росії» недоутворень лнр і днр, а також окупованих Херсонської та Запорізької областей. Окрім цього, очікується «об'ємний» виступ путіна.