В Офісі президента відреагували на заяви путіна

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В Офісі президента України відреагували на заяви Путіна, які він виголосив під час спроби анексії окупованих територій.

Голова Офісу Андрій Єрмак наголосив, що Україна і далі звільнятиме українські території та не звертатиме увагу на тих, кому час пити таблетки.

В Офісі президента промову божевільного диктатора навіть не дивилися. Як повідомляє речник президента, наразі там триває засідання РНБО. Реакцію Володимира Зеленського варто чекати у відеозверненні.

Нагадаємо, 30 вересня у Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу почався виступ путіна перед федеральними зборами рф. Початок було призначено на 15.00, але путін як завжди запізнився). Після цього відбудеться церемонія підписання договорів про «прийняття до складу рф» чотирьох нових суб'єктів: нікчемних Донецької та Луганської народних республік, а також окупованих частин Херсонської та Запорізької областей України.

Кремлівський коротун у промові звернувся до влади України із закликом «сісти за стіл переговорів», але наголосив, що рф не буде обговорювати повернення Україні чотирьох вказаних областей.

Відзначимо, що 30 вересня відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, а також заплановане засідання РНБО України.