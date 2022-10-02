Папа Франциск закликав Зеленського "відкритися пропозиціям світу"

https://racurs.ua/ua/n175350-papa-francysk-zaklykav-zelenskogo-vidkrytysya-propozyciyam-svitu.html

Ракурс

Папа Римський Франциск засудив анексію росією українських територій, закликав поважати територіальну цілісність та права меншин та висловив біль із приводу численних жертв, серед яких багато дітей.

Франциск 2 жовтня у проповіді у Ватикані звернувся до президента російської федерації, «молячи його зупинити, також і з любові до свого народу, спіраль насильства та смерті».

Інший заклик спрямований до президента України — «бути відкритим до серйозних мирних пропозицій».

Усіх активних діячів міжнародного життя і політичних лідерів країн Франциск наполегливо просить зробити все те, що в їх силах, щоб покласти край війні, що триває.

Хід війни в Україні став настільки серйозним, нищівним і загрозливим, що викликає велике занепокоєння. Тому сьогодні я хочу присвятити цій темі всі роздуми перед молитвою «Ангел Господній». Насправді ця жахлива і неймовірна рана людства, замість того, щоб гоїтися, продовжує ще більше кровоточити, погрожуючи розширитися. Мене глибоко мучать річки крові та сліз, розлиті протягом цих місяців. Я засмучений тисячами жертв, особливо серед дітей, і великими руйнуваннями, які залишили без дому багато людей та сімей, несучи загрозу холоду та голоду на великих територіях. Певні вчинки ніколи не можна виправдати! Ніколи! Це жахливо, що світ вивчає географію України через такі назви як Буча, Ірпінь, Маріуполь, Ізюм, Запоріжжя та інші місцевості, які стали місцями невимовних страждань та страху. Що вже й казати про той факт, що світ знову стоїть перед ядерною загрозою? Це абсурд. Що ще має статися? Скільки крові ще має пролитися, щоб зрозуміли, що війна ніколи не є рішенням, а тільки знищенням? В ім’я Бога та в ім’я почуття людяності, яке живе в кожному серці, повторюю заклик, щоб негайно досягти припинення вогню. Нехай замовкне зброя і шукаймо умови для того, щоб розпочати переговори, здатні привести до рішень, які не нав’язані силою, а є узгодженими, справедливими та стабільними".

На початку липня в інтерв’ю Reuters понтифік заявив, що хотів би відвідати спершу москву, а тоді Київ, але через стан здоров’я поїздку скасували.

У травні Папа Римський заявляв, що попросив про зустріч у російській столиці з путіним для того, щоби спробувати зупинити війну в Україні — але не отримав відповіді. Тоді Папа заявив, що не планує поки що їхати до Києва. Того ж місяця МЗС України укотре запросило понтифіка приїхати з візитом до української столиці.

Під час поїздки до Канади наприкінці липня понтифік практично не міг ходити через травму коліна і більшу частину часу провів у інвалідному візку.