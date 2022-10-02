У Німеччині з безпілотників шпигували за базою, де навчаються українські військові

https://racurs.ua/ua/n175351-u-nimechchyni-z-bezpilotnykiv-shpyguvaly-za-bazou-de-navchautsya-ukrayinski-viyskovi.html

Ракурс

У Німеччині з безпілотників шпигували за базою, де навчаються українські військові.

На цьому полігоні Wildflecken поблизу Франкфурта наших солдатів навчають використовувати бронетранспортери Dingo, які Німеччина вже пообіцяла передати для Збройних сил України.

Поліція взялася за розслідування. Джерела повідомляють, що за цим може стояти росія, повідомляє Міноборони Німеччини в коментарі Business Insider.

Журналісти стверджують, що невідомі особи намагалися шпигувати за базою за допомогою дронів у ніч з 30 вересня на 1 жовтня.

Відомство підтвердило, що після виявлення безпілотників у безпосередній близькості від військового полігону на кордоні між Баварією та землею Гессен була проведена поліцейська операція, розслідування триває.

Від джерел у сфері безпеки, Business Insider дізналися, що безпілотників біля тренувального полігону було не менше десяти. Водночас стверджується, що «жодної небезпеки для громадськості в будь-який час не було».

Хто стоїть за ймовірним стеженням за українськими військовими, в міністерстві не повідомили.

Безпосередньо зараз на полігоні Бундесверу Wildflecken українські солдати навчаються користуватися броньованими машинами Dingo ATF. Німеччина планує передачу Україні 50 бронемашин такого типу.

Dingo ATF має модульну конструкцію захисту, шасі, моторного відсіку, кабіни екіпажу і десанту і протимінного днища.