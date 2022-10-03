ЗСУ затрофеїли в росіян рідкісного «Тигра»

ЗСУ затрофеїли рідкісного "Тигра"

https://racurs.ua/ua/n175384-zsu-zatrofeyily-v-rosiyan-ridkisnogo-tygra.html

Ракурс

Українські підрозділи захопили рідкісний екземпляр ворожої техніки — командно-штабну машину (КШМ) Р-145БМА на базі ГАЗ-233036 СПМ-2 «Тигр».

Вона призначена для організації зв’язку командира з вищим керівництвом та підлеглими підрозділами як на стоянці, так і під час руху.

Командування військ зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України повідомило, що КШМ Р-145БМА створювалася ТОВ «Військово-промислова компанія» спільно з радіозаводом «Сигнал» у російському Тамбові.

Броня «Тигра» здатна захистити екіпаж та апаратуру КШМ від осколків артилерійських снарядів та куль основного масиву зразків стрілецької зброї.

Простір броньованого корпусу цієї КШМ розділений на два відсіки — управління та командний. У відсіку управління розміщуються водій та командир машини, а у командному — відповідний командир та зв’язківець.

Як стверджують розробники, броньований корпус КШМ Р-145БМА забезпечує балістичний захист екіпажу, бойового розрахунку та обладнання машини за 5 класом. У бортових та кормових вікнах машини збережено бійниці для ведення вогню з особистої зброї.

Максимальна швидкість по шосе становить 125 км/год, запас ходу до 1 тис. км.

Засоби зв’язку трофейної КШМ:

УКХ радіостанції Р-168−25У, Еріка-201−028П45, Еріка-201−028П23, КВ радіостанція Р-168−100КБ (Т), апаратура засекречування зв’язку Т-231−2А, мобільний абонентський термінал, супутникова навігаційна апаратура СН-3001;

додаткові засоби електроживлення — АКБ 12СТ-85МР, дизельний енергоагрегат АД-2,0У-П/28,5-С.

Залежно від призначення в машині можуть бути встановлені ті чи інші комплекси управління та зв’язку.

Для забезпечення комфортних умов роботи екіпажу та посадових осіб у машині встановлено систему кондиціювання повітря.

Раніше «Ракурс» писав, що російський броньований автомобіль підвищеної захищеності КамАЗ-63968 «Тайфун» вдалося захопити українським військовим. Вартість цього автомобіля без обладнання стартує від 2 млн дол.