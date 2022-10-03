Звільнені з полону командири з «Азовсталі» зустрілися з родинами

https://racurs.ua/ua/n175392-zvilneni-z-polonu-komandyry-z-azovstali-zustrilysya-z-rodynamy-foto.html

Ракурс

Звільнені з російського полону командири з «Азовсталі» зустрілися у Туреччині зі своїми рідними. Фото опублікувала перша леді Олена Зеленська.

Нагадаємо, що перевезені до Стамбула командири перебуватимуть в Туреччині до закінчення війни. Такими є умови обміну між українською та російською сторонами, який модерувала влада Туреччини.

Раніше «Ракурс» писав, що захисник «Азовсталі» Михайло Діанов, фотографії якого облетіли весь світ, дав перше інтерв’ю.