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Ракурс
Звільнені з полону командири з «Азовсталі» зустрілися з родинами

Звільнені з полону командири «Азовсталі» зустрілися з родинами (ФОТО, ВІДЕО)

3 жов 2022, 20:08
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Звільнені з російського полону командири з «Азовсталі» зустрілися у Туреччині зі своїми рідними. Фото опублікувала перша леді Олена Зеленська.





Звільнені з полону командири з «Азовсталі» зустрілися з родинами

Звільнені з полону командири з «Азовсталі» зустрілися з родинами

Звільнені з полону командири з «Азовсталі» зустрілися з родинами

Нагадаємо, що перевезені до Стамбула командири перебуватимуть в Туреччині до закінчення війни. Такими є умови обміну між українською та російською сторонами, який модерувала влада Туреччини.

Раніше «Ракурс» писав, що захисник «Азовсталі» Михайло Діанов, фотографії якого облетіли весь світ, дав перше інтерв’ю.

Звільнені з полону командири з «Азовсталі» зустрілися з родинами

Звільнені з полону командири з «Азовсталі» зустрілися з родинами

Джерело: Ракурс


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