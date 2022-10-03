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Освобожденные из плена командиры из «Азовстали» встретились с семьями
Освобожденные из плена командиры «Азовстали» встретились с семьями (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n175392-osvobojdennye-iz-plena-komandiry-azovstali-vstretilis-s-semyami-foto.htmlРакурс
Звільнені з російського полону командири з «Азовсталі» зустрілися у Туреччині зі своїми рідними. Фото опублікувала перша леді Олена Зеленська.
Нагадаємо, що перевезені до Стамбула командири перебуватимуть в Туреччині до закінчення війни. Такими є умови обміну між українською та російською сторонами, який модерувала влада Туреччини.
Раніше «Ракурс» писав, що захисник «Азовсталі» Михайло Діанов, фотографії якого облетіли весь світ, дав перше інтерв’ю.
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