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Ракурс
Освобожденные из плена командиры из «Азовстали» встретились с семьями

Освобожденные из плена командиры «Азовстали» встретились с семьями (ФОТО, ВИДЕО)

3 окт 2022, 20:08
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Звільнені з російського полону командири з «Азовсталі» зустрілися у Туреччині зі своїми рідними. Фото опублікувала перша леді Олена Зеленська.





Звільнені з полону командири з «Азовсталі» зустрілися з родинами

Звільнені з полону командири з «Азовсталі» зустрілися з родинами

Звільнені з полону командири з «Азовсталі» зустрілися з родинами

Нагадаємо, що перевезені до Стамбула командири перебуватимуть в Туреччині до закінчення війни. Такими є умови обміну між українською та російською сторонами, який модерувала влада Туреччини.

Раніше «Ракурс» писав, що захисник «Азовсталі» Михайло Діанов, фотографії якого облетіли весь світ, дав перше інтерв’ю.

Звільнені з полону командири з «Азовсталі» зустрілися з родинами

Звільнені з полону командири з «Азовсталі» зустрілися з родинами

Источник: Ракурс


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