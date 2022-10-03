Освобожденные из плена командиры из «Азовстали» встретились с семьями

https://racurs.ua/n175392-osvobojdennye-iz-plena-komandiry-azovstali-vstretilis-s-semyami-foto.html

Ракурс

Звільнені з російського полону командири з «Азовсталі» зустрілися у Туреччині зі своїми рідними. Фото опублікувала перша леді Олена Зеленська.

Нагадаємо, що перевезені до Стамбула командири перебуватимуть в Туреччині до закінчення війни. Такими є умови обміну між українською та російською сторонами, який модерувала влада Туреччини.

Раніше «Ракурс» писав, що захисник «Азовсталі» Михайло Діанов, фотографії якого облетіли весь світ, дав перше інтерв’ю.