ЗСУ на півдні знищили 87 росіян і 60 одиниць техніки, затрофеїли два танки

https://racurs.ua/ua/n175401-zsu-na-pivdni-znyschyly-87-rosiyan-i-60-odynyc-tehniky-zatrofeyily-dva-tanky.html

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Збройні сили України у південних областях за минулу добу ліквідували понад 80 росіян. Також нашим воїнам вдалося знищити близько 60 одиниць російської військової техніки. Йдеться про 31 ворожий танк та 27 одиниць іншої автомобільної бронетехніки.

Захисники України також перетворили на брухт реактивну систему залпового вогню «Ураган» і транспортно-заряджальну машину до неї.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 290 вогневих завдання, за результатами яких отримано підтвердження про знищення 87 рашистів і понад шість десятків одиниць техніки. З яких — два танки і БМП — затрофеєні, — йдеться у повідомленні Оперативного командування «Південь».

Українська авіація впродовж минулої доби завдала дев’ять ударів по ворожих позиціях та об'єктах. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань.