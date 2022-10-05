Влада повідомила наслідки нічної атаки на Білу Церкву, ймовірно цілили у базу 72 бригади

https://racurs.ua/ua/n175449-vlada-povidomyla-naslidky-nichnoyi-ataky-na-bilu-cerkvu-ymovirno-cilyly-u-bazu-72-brygady.html

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У Білій Церкві внаслідок нічної атаки дронами пошкоджено три будівлі інфраструктури — жертв серед цивільних вдалося уникнути, життю постраждалої людини загроз немає.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Ймовірно, удар припав по базі 72 бригади. На їхній сторінці у фейсбук з’явився пост: «Не дочекаються».

Бригада Чорних Запорожців у Білій Церкві дислокувалася на Олександрійському бульварі.

Кулеба також поінформував, що «органами місцевого самоврядування прийнято рішення, що сьогодні в місті організують освітній процес дистанційно.

Російські військові атакували у ніч проти 5 жовтня Білу Церкву на Київщині дронами-камікадзе, які вони випустили з півдня України. Близько 12 дронів атакували з півдня України. Шість було збито: три — зенітно-ракетними військами на півдні, а ще три — авіацією повітряних сил.