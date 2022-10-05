У Кремлі прокоментували роль "кухаря путіна" пригожина у війні в Україні, на яку він вербує в'язнів

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У Кремлі досі не коментували статус «ПВК Вагнера» у війні в Україні.

Як виявилося, її засновник, бізнесмен євген пригожин — «просто громадянин росії», який «вносить великий посильний внесок». ці слова речника путіна пєскова процитував російський «Інтерфакс» 5 жовтня.

На брифінгу журналісти розповіли прес-секретарю президента рф про критику прес-служби компанії «Конкорд», пов’язану з пригожиним, на адресу губернатора Петербурга Олександра Беглова через «недостатню підтримку ПВК Вагнера». У представника Кремля попросили уточнити статус цієї ПВК та самого пригожина.

Пригожин — громадянин росії. Це головне та найважливіше. Він — підприємець. Ви знаєте, що він вболіває душею за те, що відбувається, і робить великий внесок, посильний. Власне, як це роблять багато підприємців у нашій країні, — заявив пєсков.

Статус «ПВК Вагнера» прес-секретар президента рф відмовився коментувати.

Раніше російський бізнесмен євген пригожин, так званий «повар путіна», який відповідає за приватну армію президента рф — військову компанію «Вагнера», прокоментував рекрутинг зеків в російських тюрмах. Він порадив противникам участі ув’язнених в діяльності ПВК в Україні відправити на фронт власних дітей.

ISW повідомляв, що володимиру путіну не вдається збалансувати конкуруючі вимоги російських націоналістів, які стали дедалі більш войовничими після початку мобілізації.

На початку 2022 року адміністрація Джозефа Байдена звернулася до уряду Німеччини з проханням конфіскувати приватний літак Hawker 800 XP, який знаходився в одному з німецьких аеропортів і, за деякими даними, був пов’язаний з пригожиним. Білий дім звинувачує пригожина у втручанні у вибори.

Бізнесмену також заборонено мати активи в ЄС та Штатах, оскільки він перебуває у списках санкцій США та Євросоюзу. Крім того, Європарламент відкрито пов’язує з ним «Приватну військову компанію Вагнера» ​​(ПВК Вагнера).

Пригожин намагався оскаржити накладення санкцій у Європейському суді юстиції, проте зазнав поразки. При цьому в російських судах «кухар Путіна» виграє - бізнесмен досить часто звинувачує у наклепі щодо себе російських опозиціонерів та ЗМІ.