У Чернівцях зловили вбивцю 22-річної поліцейської, він знову стріляв при затриманні

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Поліція Чернівецької області затримала чоловіка, який 3 жовтня у Чернівцях стріляв у патрульних поліцейських.

На жаль, 22-річна патрульна, молодший лейтенант поліції Таїсія Татарин загинула. У її напарника — вогнепальне поранення, його госпіталізовано.

Голова Нацполіції Ігор Клименко написав на своїй сторінці у Фейсбук, що під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тож поліцейські застосували зброю у відповідь. На фото видно, що чоловік лежить на бруківці у крові, а силовики надають йому допомогу.

О 15.00 поліція доповнила свою інформацію: затриманий чоловік помер. Під час затримання він відкрив вогонь, поліцейські застосували зброю у відповідь. Йому було 53 роки. Уродженець АР Крим, зареєстрований був у Житомирській області.

Нагадаємо, що екіпаж Таїсії Татарин та Олександра Гуцула увечері 3 жовтня прибув на виклик про розбещення неповнолітніх. Заявниця повідомила, що біля школи невідомий чоловік показує статеві органи дітям.

Патрульні розшукали громадянина, виявилось, що чоловік мав з собою зброю та раптово здійснив ряд пострілів по інспекторах. Татарин отримала смертельне вогнепальне поранення, її напарника шпиталізували, наразі йому надається медична допомога.

Таїсія прийшла у лави патрульної поліції в серпні 2020 року.