Рашисти продовжують знущатися над жителями окупованого Маріуполя, фото: «Еспресо»

https://racurs.ua/ua/n175463-100-ludey-v-mariupoli-schodnya-prohodyat-filtraciu-video.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Маріуполі щодня до 100 людей віком від 15 до 65 років проходять принизливу фільтрацію прямо у місті.

Про це сьогодні, 5 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, проходження фільтрації — обов’язкова вимога при наймі на роботу на «російських підрядників».

Тобто, без фільтрації ти не просто «ніхто». Ти сам по собі з ризиком арешту в будь-який період часу, — зазначає Андрющенко.

Він наголошує, що окупанти, попри проголошену нещодавно окупантами анексію низки регіонів України та гучні заявив, що всі жителі Маріуполя тепер «громадяни росії», фільтрацію ніхто не скасував.

Нагадаємо, росія захопила Маріуполь в результаті важких боїв навесні 2022 року. Через російські обстріли та бомбардування місто зазнало значних руйнувань. Залишившись без джерел доходів, місцеві жителі змушені стояти у величезних чергах за продуктами харчування низької якості, котрі роздають окупанти.