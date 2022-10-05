Для отримання громадянства потрібно буде здати кілька іспитів, фото:

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Ракурс

Комітет Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій підтримав законопроект, згідно з яким громадянство України надаватиметься особам, котрі успішно складуть тести на знання історії України, Конституції та української мови.

Про це сьогодні, 5 жовтня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат Роман Грищук.

Щойно на комітеті підтримали відповідний законопроект. Скоро голосування в Верховній Раді, — зазначив Грищук.

Зазначається, що відповідний законопроект розробив Кабмін на виконання прохання президента, котре з’явилося за результатами розгляду відповідної петиції, яка набрала 26 тис. 578 підписів.