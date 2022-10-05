Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Для отримання громадянства потрібно буде здати кілька іспитів, фото:
Іспити з Конституції, історії та мови — комітет Ради підтримав законопроект про умови отримання громадянстваhttps://racurs.ua/ua/n175462-ispyty-zi-znannya-konstytuciyi-istoriyi-ta-movy-komitet-rady-pidtrymav-zakonoproekt-pro-umovy.htmlРакурс
Комітет Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій підтримав законопроект, згідно з яким громадянство України надаватиметься особам, котрі успішно складуть тести на знання історії України, Конституції та української мови.
Про це сьогодні, 5 жовтня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат Роман Грищук.
Щойно на комітеті підтримали відповідний законопроект. Скоро голосування в Верховній Раді, — зазначив Грищук.
Зазначається, що відповідний законопроект розробив Кабмін на виконання прохання президента, котре з’явилося за результатами розгляду відповідної петиції, яка набрала 26 тис. 578 підписів.
.
Загрузка...