росія хоче качати газ до Європи неушкодженою гілкою «Північного потоку-2»https://racurs.ua/ua/n175466-rosiya-hoche-kachaty-gaz-do-ievropy-neushkodjenou-gilkou-pivnichnogo-potoku-2.htmlРакурс
росія хоче постачати газ до Європи по нитці газогону «Північний потік-2», котра залишилася неушкодженою після нещодавніх вибухів.
Про це заявив віце-прем'єр рф Олександр Новак, повідомляє видання «Коммерсант».
За його словами, постачання газу цією ниткою рф могла б «у короткі терміни». Проте для цього, стверджує Новак, потрібно «зняти відповідні обмеження» з газогону.
Самі ж вибухи на «Північних потоках» він називає диверсією.
На жаль, через диверсію одну нитку пошкоджено. Щодо другої — вона готова, збудована, і у разі прийняття необхідних юридичних рішень європейськими колегами щодо її сертифікації та зняття обмежень, росія в короткі терміни могла б забезпечити відповідні поставки по ній, — заявив російський чиновник.
Джерело: «Коммерсант»