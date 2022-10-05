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Одна з гілок «Північного потоку-2» залишається неушкодженою, фото: «Інтерфакс»

росія хоче качати газ до Європи неушкодженою гілкою «Північного потоку-2»

5 жов 2022, 21:58
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росія хоче постачати газ до Європи по нитці газогону «Північний потік-2», котра залишилася неушкодженою після нещодавніх вибухів.





Про це заявив віце-прем'єр рф Олександр Новак, повідомляє видання «Коммерсант».

За його словами, постачання газу цією ниткою рф могла б «у короткі терміни». Проте для цього, стверджує Новак, потрібно «зняти відповідні обмеження» з газогону.

Самі ж вибухи на «Північних потоках» він називає диверсією.

На жаль, через диверсію одну нитку пошкоджено. Щодо другої — вона готова, збудована, і у разі прийняття необхідних юридичних рішень європейськими колегами щодо її сертифікації та зняття обмежень, росія в короткі терміни могла б забезпечити відповідні поставки по ній, — заявив російський чиновник.

Джерело: «Коммерсант»


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