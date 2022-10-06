У поліції перевіряють, кому належать знайдені зубні протези з російської катівні на Харківщині

https://racurs.ua/ua/n175477-u-policiyi-pereviryaut-komu-nalejat-znaydeni-zubni-protezy-z-rosiyskoyi-kativni-na-harkivschyni.html

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У поліції перевіряють, кому належать знайдені зубні протези з російської катівні села Піски-Радьківські на Харківщині.

Контейнер направили на експертизу, повідомив начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

Слідчі також перевіряють інформацію про те, що контейнер міг належати місцевому дантисту.

Крім того, Болвінов написав на своїй сторінці у Фейсбук, що слідчі Національної поліції та прокурори знайшли та оглянули катувальну яму з тілами вбитих на базі відпочинку біля смт Борова на базі «Світло Шахтаря».

Там знайшли «штаб» військовослужбовців рф, де вони викопали катувальну яму, в ній же залишали вбитих. Про них повідомила жителька Борової, онука котрої, Сергія, викрали рашисти 9 вересня. Саме в цій ямі росіяни катували Авдєєва Сергія, колишнього учасника АТО. Його тіло бабуся знайшла самостійно, після того, як військовослужбовці рф покинули територію бази.

За словами батька вбитого хлопця, на тілі було багато різаних ран та 15 вогнепальних поранень. Родичі Сергія перепоховали його тіло.

Слідчими та прокурорами на місці встановлено, що в цій ямі знаходяться ще два тіла — вони закуті між собою наручниками, обидва в цивільному одязі. Двом чоловікам приблизно 30−40 років. У трупів виявлені вогнепальні поранення на черепі та скроні.

Нагадаємо, що у катівні в Пісках-Радьківських знайшли фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками та лист з допитом одного з чоловіків, які були тут. Фото з протезами викликали резонанс у соцмережах.