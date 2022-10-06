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Ракурс
Збитий іранський Shahed 136. Фото: mig.com.ua

Кількість збитих дронів-камікадзе «Шахід» підрахували в Генштабі

6 жов 2022, 18:48
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Збройні сили України збили 24 дрони-камікадзе Shahed 136 починаючи з 30 вересня.





У період з 30 вересня росія застосував для обстрілів української території 20 ракет різного типу, в тому числі здійснила 13 пусків балістичних ракет. Ворог також спрямовував 46 дронів-камікадзе Shahed 136 для атак військових об'єктів, цивільної інфраструктури та позицій військ. Вдалося знищити 24 таких дрони. Про це 6 жовтня заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час онлайн-брифінгу в Military Media Center.

Тільки цієї ночі ЗСУ знищили дев’ять із 12 дронів-камікадзе, — повідомив він.

Генерал додав, що загалом армія рф застосувала проти України 86 іранських дронів цього типу, 60% з них збили.

Нагадаємо, українські військові повідомляли, що іранські дрони-камікадзе «Шахід» можна розпізнати за гучним звуком і низькою висотою польоту, який нагадує звук мотора мопеда чи бензопили. Силам протиповітряної оборони важко виявити ці БПЛА, бо вони летять на низькій висоті.

Джерело: Ракурс


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