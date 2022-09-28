Іранські дрони-камікадзе можна розпізнати за звуком і висотою польоту - гудять, як мопеди чи бензопили

https://racurs.ua/ua/n175214-iranski-drony-kamikadze-mojna-rozpiznaty-za-zvukom-i-vysotou-polotu-gudyat-yak-mopedy.html

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Іранські дрони-камікадзе «Шахед» можна розпізнати за гучним звуком і низькою висотою польоту.

Це нагадує звук мотору мопеда чи бензопили, розповіла 28 вересня речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Їхньою характерною ознакою є політ на низькій висоті, саме тому їх складно виявити силам протиповітряної оборони. Але вони досить гучні, їх можна почути навіть вночі. Це нагадує звук мотору мопеда чи бензопили. Якщо люди чують такий звук, їм варто йти в укриття та уникати місць, куди можуть бути спрямовані ці дрони, — сказала Гуменюк.

Вона додала, що Shahed-136, які росіяни перейменували на «Герань-2», в основному атакують об'єкти інфраструктури, а не скупчення людей.

При цьому вони не дуже ефективні — з 10 вересня на півдні було виявлено понад 30 цих дронів, з яких 22 збили. Тільки 10 дронів влучили, але не всі ці атаки були результативними.

В ОК «Південь» 28 вересня також розповіли, що шість ворожих кораблів продовжують маневрувати в Чорному морі вздовж південного узбережжя Криму. Напоготові три надводні ракетоносії, споряджені «Калібрами» у кількості 24 одиниці.