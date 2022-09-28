ЄС може заборонити громадянам обіймати посади в держкомпаніях рф — Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n175213-ies-moje-zaboronyty-gromadyanam-obiymaty-posady-v-derjkompaniyah-rf-bloomberg.html

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Європейський Союз розглядає пропозицію Німеччини заборонити громадянам ЄС займати високооплачувані посади в російських державних компаніях.

Про це пише впливове видання Bloomberg.

Ця пропозиція, якщо її офіційно представить Європейська комісія та підтримають країни-члени ЄС, позбавить можливості працювати в держкомпаніях росії багатьох громадян Євросоюзу, одним із найвідоміших з яких є колишній канцлер ФРН Герхард Шредер.

Шредер очолює комітет акціонерів геополітичного російського проекту Nord Stream AG з транспортування блакитного палива газогоном, який належить російському монополісту «Газпром». У травні він залишив посаду голови іншої російської компанії «Роснефть» після трьох місяців критики і закликів припинити зв’язки з воєнним злочинцем президентом рф володимиром путіним після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Інші колишні лідери ЄС, зокрема, Еско Ахо з Фінляндії та Крістіан Керн з Австрії, а також колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон, вийшли з правління російських компаній після вторгнення рф в Україну.

Bloomberg зазначає, що запропонована заборона громадянам країн ЄС обіймати посади в держкомпаніях рф впроваджуватиметься поступово.