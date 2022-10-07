Україна першою в світі отримає на озброєння новітні зенітно-ракетні комплекси IRIS-T

Україна першою у світі отримає на озброєння новітні зенітно-ракетні комплекси IRIS-T виробництва Німеччини.

Україна — перша країна, яка буде використовувати саме IRIS. Дійсно, фахівці, які будуть їх використовувати, уже проходять навчання, — про це в ефірі «5 каналу» розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

IRIS-T SLM — розроблений Diehl Defence наземний ЗРК на шасі з модифікованими керованими ракетами малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення, оснащений потужним двигуном. Дальність стрільби з вертикальної пускової установки — до 40 км, ураження — 20 км. Може вражати літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби.

Українські військові проходять підготовку з управління зенітними ракетними комплексами NASAMS і IRIS-T. Про це речник командування Повітряних сил сказав на брифінгу 6 жовтня в Military Media Center.

Ігнат зазначив, що Україна чекає на системи, які зможуть доповнити вже існуючу ППО — NASAMS зі США та німецькі IRIS-T.

На запитання, чи вже підходять перепідготовку чи навчання наші військовослужбовці на цих системах, чи можливо поки що вивчають візуально, речник ПС відповів лаконічно, але позитивно.

Нагадаємо, Німеччина постачає Україні САУ Panzerhaubitze 2000, РСЗВ Mars II, ЗСУ Gepard, систему ППО IRIS-T, бронемашини Dingo.

21 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що системи протиповітряної оборони IRIS-T та радіолокаційна станція контрбатарейної боротьби COBRA «невдовзі будуть» в Україні.