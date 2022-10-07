Тероборона захопила на Херсонщині російський «Ураган». Фото: 121 бригада ТрО ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n175529-teroborona-zahopyla-na-hersonschyni-rosiyskyy-uragan-foto.html

Ракурс

Українські військові під час звільнення Херсонщини захопили російську реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) «Ураган». Фото трофейного озброєння опублікувало у Фейсбук Оперативне угруповання військ «Кривий Ріг».

РСЗВ, яка належала російським загарбникам, захопили бійці одного з підрозділів 121-ї бригади територіальної оборони. Окрім самої системи БМ-27 «Ураган», українські військові захопили й іншу техніку, а також боєприпаси.

Орки так стрімко покидали свої позиції в Херсонській області, що залишили безліч трофеїв, — прокоментували фото в ОУВ «Кривий Ріг».

Як видно на знімках, РСЗВ не отримала значних пошкоджень і після невеликого ремонту й доукомплектації зможе допомагати ЗСУ.

На цьому ж напрямку тероборонівці захопили гусеничний тягач МТ-ЛБ, який у російській армії часто використовують як звичайний бронетранспортер для перевезення піхоти та боєкомплекту. Він був озброєний великокаліберним кулеметом НСВ калібру 12,7-мм. Також до рук українських військових потрапили ящики з російськими танковими 125-мм боєприпасами.

Реактивна система залпового вогню (РСЗВ) «Ураган» призначена для ураження живої сили, легкоброньованої та броньованої техніки мотопіхотних та танкових підрозділів противника, руйнування командних пунктів, вузлів зв’язку та об'єктів військово-промислової інфраструктури на відстані до 35 км.

Розвідка Великої Британії стверджує, що, імовірно, ЗСУ захопили щонайменше 440 російських бойових танків і приблизно 650 інших броньованих машин після 24 лютого.