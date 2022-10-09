На півночі Німеччини на три години зупинилися поїзди - у диверсії підозрюють росію

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Правоохоронні органи Німеччини підозрюють, що росія може бути причетна до масштабного збою в роботі залізниць, що торкнувся північних регіонів країни.

Про це написала 9 жовтня берлінська газета Der Tagesspiegel, посилаючись на власні джерела.

Вранці 8 жовтня у Німеччині навмисно перерізали у двох місцях кабелі зв’язку, необхідні для залізничного руху, через що компанія Deutsche Bahn на більш ніж три години зупинила рух на півночі країни. Через збій не їздили поїзди, що прямували через федеральні землі Нижня Саксонія та Шлезвіг-Гольштейн, міста Бремен та Гамбург. Збій порушив міжнародне залізничне сполучення з Данією та Нідерландами, пише Reuters.

На великих вокзалах, у тому числі в Берліні та Ганновері, з’явилися черги. Кабелі, життєво важливі для залізничної мережі, перерізали приблизно о 6.40 ранку у двох місцях, розташованих на відстані понад 500 км один від одного, — у містах Берлін і Херне у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на заході Німеччини. Близько 11.00 Deutsche Bahn повідомив, що рух відновлено, але попередив, що протягом дня можливі затримки та скасування поїздів.

Влада Німеччини вважає, що кабелі перерізали в результаті диверсії. Джерело Reuters у сфері безпеки повідомило, що причин може бути безліч: від крадіжки кабелю, що трапляється досить часто, до цілеспрямованої атаки. Der Tagesspiegel зазначає, що серед інших підозрюваних — ліві екстремісти, які раніше вже перерізали кабелі німецьких залізниць.

Німецький таблоїд Bild стверджує, що Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини розцінює те, що сталося, як диверсію під контролем держави. Депутат Партії зелених Антон Хофрейтер першим серед німецьких політиків заявив, що за збоєм у поїздах могла стояти росія.

Це друга велика диверсія з кінця вересня, яка безпосередньо зачіпає Німеччину. У ніч на 26 вересня в Балтійському морі біля данького острова Борнхольм стався витік на трьох нитках газогонів «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2».

Учасники розслідування заявили, що обидва «потоки» підірвали. Передбачається, що для диверсії використовували водолазів або підводний човен. За неофіційними даними, у події підозрюють як Україну, так і росію. Чи вдасться відновити «Північний потік», невідомо.