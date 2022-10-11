Як росія залучатиме білорусь до війни проти України - прогноз ISW

https://racurs.ua/ua/n175643-yak-rosiya-zaluchatyme-bilorus-do-viyny-proty-ukrayiny-prognoz-isw.html

Ракурс

Як росія залучатиме білорусь до війни проти України спрогнозували в американському «Інституті вивчення війни» ISW. Аналітики ISW вказують, що кремль може використати додаткові російські сили на території білорусі для того, щоб зафіксувати українські війська під Києвом і не допустити їхнього передислокування в інші місця для участі в контрнаступальних операціях.

Експерти ISW припускають, що російська та білоруська армії навряд чи нападуть на Україну з півночі, незважаючи на вчорашню заяву самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка про те, що мінськ і москва домовилися про розгортання Регіонального угруповання військ Союзної держави (РУВС) — стратегічного формування підрозділів двох країн, призначених для захисту Союзної держави.

ISW також оцінює, що кремль не здатен швидко сформувати наземні ударні сили з нуля або з існуючих підрозділів у білорусі. Український Генштаб сьогодні також повідомив, що не спостерігав ознак формування наступальних угруповань російських військ у білорусі.

Раніше ISW оцінювало, що готовність білорусі прийняти 20 тис. мобілізованих росіян свідчить про те, що москва сподівається використовувати білоруські військові об'єкти та інфраструктуру для утримання та потенційного навчання новомобілізованих російських сил. ISW вказувало, що лукашенко не може дозволити собі внутрішні наслідки білоруської участі в Україні.

Нагадаємо, армія рф 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по більш ніж 20 містах України, включаючи Київ. Воєнний злочинець володимир путін заявив, що віддав наказ завдати ракетних ударів по українській інфраструктурі у відповідь на вибух на Кримському мосту.