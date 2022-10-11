Скільки кораблів з “Калібрами” тримає рф у Чорному морі, вказало ОК “Південь”

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Скільки військових кораблів, які оснащені ракетами «Калібр», зосередила армія росії в акваторії Чорного моря, вказало Оперативне командування «Південь».

В Чорному морі корабельне угруповання ворога знову зменшено вдвічі. Загальна кількість — шість бойових кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму. Два надводних ракетоносії напоготові із 16-ма «Калібрами» на бортах, — повідомили в ОК «Південь».

Там зауважили, що в морі зараз спостерігається штормова погода, що може викликати самовільну детонацію мін та інших вибухонебезпечних «сюрпризів».

Загроза ракетних ударів, атак дронів-камікадзе, диверсійних заходів, артилерійських обстрілів, залишається актуальною. Не нехтуйте сигналами тривог, — наголошує ОК «Південь».

Українські військові також вказали, що колаборанти в Херсонській області створюють умови для переміщення до 40 тис. мешканців до тимчасово окупованого росією Криму та рф.

Нагадаємо, 10 жовтня російські війська завдали масованих, скоординованих ракетних ударів по більш ніж 20 українських містах. Згодом воєнний злочинець рф володимир путін заявив, що ракетні удари є відповіддю на вибух Кримського мосту.