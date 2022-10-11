Росія вдарила ракетами по Львову, частина міста без світла — Садовий

https://racurs.ua/ua/n175654-rosiya-vdaryla-raketamy-po-lvovu-chastyna-mista-bez-svitla-sadovyy.html

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Ракетний удар по Львову нанесла 11 жовтня армія воєнних злочинців росії. Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що попередньо удар нанесли по об'єкту енергетики на Львівщині.

Ракетний удар по об'єкту критичної інфраструктури Львова. Частина міста знову без електропостачання, — вказав міський голова Андрій Садовий.

Раніше ЗМІ повідомили, що під час повітряної тривоги у Львові пролунали вибухи, після чого спостерігаються проблеми з електроенергією.

Також повідомлялося про вибухи на Вінничині. В інших областях ППО вдалося збити ворожі ракети.