Байден попросив Зеленського не казати, що США недостатньо допомагають Україні - WP

https://racurs.ua/ua/n175683-bayden-poprosyv-zelenskogo-ne-kazaty-pro-nedostatnu-dopomogu-ssha-ukrayini-wp.html

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Президент США Джо Байден попросив свого украънського колегу Володимира Зеленського не казати про недостатню допомогу США Україні.

На початку війни, нагадує The Washington Post, Зеленський неодноразово публічно закликав США та інші країни Заходу надати Україні додаткову військову допомогу та запровадити більш жорсткі санкції проти росії, «навіть у той час, коли Байден і Конгрес вже надсилали безпрецедентні обсяги допомоги Києву та сучасне озброєння».

За даними WP, Байден як політик розумів, що Зеленський повинен рішуче захищати інтереси свого народу, але приватно президент США сказав своєму українському колезі, що йому буде важко продовжувати просити гроші у Конгресу, якщо Зеленський виявиться «невдячним» і продовжить сказати, що надана допомога є недостатньою.

Джерела видання в Білому домі розповіли, що з початку війни Байден і Зеленський мали регулярні розмови — кожні два-три тижні. Востаннє вони спілкувалися 10 жовтня. Тоді президент США засудив масований удар, який Росія завдала містам України, і пообіцяв поставити Україні сучасні системи ППО.