15 країн НАТО створять нову систему ППО Європи «Небесний щит» - Spiegel

https://racurs.ua/ua/n175724-15-krayin-nato-stvoryat-novu-systemu-ppo-ievropy-nebesnyy-schyt-spiegel.html

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15 європейських країн, які є членами Північноатлантичного альянсу, ініціювали проект зі створення покращеної системи протиповітряної оборони Європи. Міністри оборони цих країн підписали декларацію про ініціативу «Небесний щит» на засіданні НАТО у Брюсселі.

Про це пише німецьке видання Spiegel.

У проекті беруть участь: Німеччина, Велика Британія, Бельгія, Фінляндія, Словаччина, Норвегія, Латвія, Болгарія, Чехія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Румунія та Словенія.

Проект має допомогти ліквідувати існуючі прогалини в системі ППО Європи, зокрема у сфері балістичних ракет, які сягають великих висот на своїй траєкторії, а також у захисті від безпілотників і крилатих ракет.

Очільники оборонних відомств 15 країн НАТО вказали, що Естонія також хоче взяти участь у цьому проекті.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав держави, які входять до лав Альянсу, надати Україні більше систем протиповітряної оборони для захисту міст від ракетних обстрілів країни-агресора росії.