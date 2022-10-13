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15 країн НАТО створять нову систему ППО Європи «Небесний щит» - Spiegel

15 країн НАТО створять нову систему ППО Європи «Небесний щит» — Spiegel

13 жов 2022, 15:55
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15 європейських країн, які є членами Північноатлантичного альянсу, ініціювали проект зі створення покращеної системи протиповітряної оборони Європи. Міністри оборони цих країн підписали декларацію про ініціативу «Небесний щит» на засіданні НАТО у Брюсселі.





Про це пише німецьке видання Spiegel.

У проекті беруть участь: Німеччина, Велика Британія, Бельгія, Фінляндія, Словаччина, Норвегія, Латвія, Болгарія, Чехія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Румунія та Словенія.

Проект має допомогти ліквідувати існуючі прогалини в системі ППО Європи, зокрема у сфері балістичних ракет, які сягають великих висот на своїй траєкторії, а також у захисті від безпілотників і крилатих ракет.

Очільники оборонних відомств 15 країн НАТО вказали, що Естонія також хоче взяти участь у цьому проекті.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав держави, які входять до лав Альянсу, надати Україні більше систем протиповітряної оборони для захисту міст від ракетних обстрілів країни-агресора росії.

Джерело: Ракурс


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