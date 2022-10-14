Міноборони білорусі анонсувала прибуття російських військ до країни. Фото:

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Війська російської федерації почнуть прибувати до білорусі найближчими днями.

Це будуть військові зі складу регіонального угруповання військ. З цими підрозділами країни-агресора будуть проводитися планові заходи бойової підготовки, «спрямовані на підвищення рівня виконання завдань щодо захисту союзної держави». Про це заявив заступник начальника білоруського генштабу віктор тумар, інформує проект «Беларускі Гаюн» у Telegram.

Вважаю за необхідне відзначити, що буквально в найближчі дні на територію республіки білорусь почнуть прибувати війська російського складового регіонального угруповання військ, — заявив він.

А білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що чисельність зс білорусі складає близько 70 тис. осіб. Він начебто не вважає, що з росії прибуде 10−15 тис. окупантів, бо «вистачає там проблем інших».

Нагадаємо, українська розвідка заявляла, що президент росії володимир путін продовжує тиснути на білоруського диктатора олександра лукашенка, щоб схилити того до відкритої війни з Україною.

Станом на 9 жовтня біля українського кордону були зосереджені шість батальйонів — механізовані батальйони, батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.

У Генштабі ЗСУ 11 жовтня заявляли, що ознак формування наступальних угруповань на території республіки білорусь та пересування військ наразі не спостерігається.

А 10 жовтня стало відомо, що олександр лукашенко та володимир путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ на території білорусі.