ЗСУ отримають додаткові машини Humvee. Фото: military.com

https://racurs.ua/ua/n175779-ssha-gotuut-novyy-paket-dopomogy-ukrayini-scho-otrymaut-zsu.html

Ракурс

Нова військова допомога Україні від Сполучених Штатів Америки вже обговорюється у Вашингтоні.

Союзники планують відправити Україні боєприпаси й армійські вантажівки Humvee в рамках нового пакету допомоги на 725 млн дол. У цей пакет не увійде те, що дало б Україні нові значні можливості, чи протиповітряну оборону. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

На умовах анонімності джерела зазначили, що терміни оголошення пакету та його вміст й вартість ще можуть змінитися. За словами одного з чиновників, не варто чекати озброєння, яке допоможе захиститися від ракетних атак. Цей пакет допомоги був розроблений для зміцнення здатності України відбивати контрнаступ окупаційних військ росії.

Зазначається, що техніка й боєприпаси відправлять із використанням рішення президента Джо Байдена про скорочення озброєнь. Це дозволить доставити все в Україну вже найближчими днями після оголошення.

Також Reuters пише, що з 24 лютого 2022 року Вашингтон виділив Україні вже понад 16 млрд дол. допомоги. А з урахуванням нового пакету загальна сума допомоги досягне 17,5 млрд дол.

Нагадаємо, 12 жовтня Міністерство оборони Німеччини заявило, що найближчими тижнями передадуть Збройним силам України додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II та артилерійські установки PzH 2000.

Джерело: Reuters