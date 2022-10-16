У Сирії знайшли величезну давньоримську мозаїку зі сценами Троянської війни

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Ракурс

У сирійському місті Растані виявили величезну давньоримську мозаїку зі сценами з античної міфології.

Артефакт добре зберігся. Це найбільша знахідка в Сирії за останні 11 років — з початку війни в країні, пише CBS News.

Мозаїку знайшли на підлозі руїн будівлі IV століття, яку викупили ліванські бізнесмени та передали сирійській державі. Археологи поки що не можуть точно сказати, що це була за будівля, можливо, громадські лазні.

Площа мозаїки — 120 кв. м. Ймовірно, вона простягається і на поки що не розчищених ділянках. Зображення викладені квадратним кольоровим камінням по 1,2 см кожен.

Малюнок дуже деталізований — на мозаїці можна розглянути сюжети з давньогрецької та давньоримської міфології. Є сцени Троянської війни, зображення Геракла, амазонок, Нептуна та 40 його коханок.

Перед нами відкриття, рідкісне в глобальному масштабі, — сказав представник Головного управління старожитностей та музеїв Сирії Хумам Саад.

За його словами, Растан є історично значущим містом, але до війни в ньому не проводилися розкопки.

Після виявлення мозаїки, що відмінно збереглася, ліванці планують викупити для Сирії та інші будівлі з пам’ятниками та артефактами, які очікують свого відкриття.