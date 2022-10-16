Білий дім розтлумачив, чи бачать у США відміннність між тактичною і масштабною ядерною атакою росії

https://racurs.ua/ua/n175838-bilyy-dim-roztlumachyv-chy-bachat-u-ssha-vidminnnist-mij-taktychnou-i-masshtabnou-yadernou-atakou.html

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США не робитимуть відмінностей у разі тактичного чи більш масштабного застосування росією ядерної зброї в Україні.

Про це заявив в інтерв’ю CNN радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван, відповідаючи на запитання ведучої, чи відрізнятиметься реакція Вашингтона на можливий тактичний, чи масштабніший ядерний удар.

Використання ядерної зброї на полі бою в Україні — це використання ядерної зброї на полі бою в Україні, ми не збираємося робити відмінності, — сказав Салліван.

Крім того, Білий дім вважає, що Китай має надіслати росії сигнал щодо заборони використання ядерної зброї.