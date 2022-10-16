Білий дім розтлумачив, чи бачать у США відміннність між тактичною і масштабною ядерною атакою росії

Білий дім розтлумачив, чи бачать у США відміннність між тактичною і масштабною ядерною атакою росіїhttps://racurs.ua/ua/n175838-bilyy-dim-roztlumachyv-chy-bachat-u-ssha-vidminnnist-mij-taktychnou-i-masshtabnou-yadernou-atakou.htmlРакурс
США не робитимуть відмінностей у разі тактичного чи більш масштабного застосування росією ядерної зброї в Україні.
Про це заявив в інтерв’ю CNN радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван, відповідаючи на запитання ведучої, чи відрізнятиметься реакція Вашингтона на можливий тактичний, чи масштабніший ядерний удар.
Використання ядерної зброї на полі бою в Україні — це використання ядерної зброї на полі бою в Україні, ми не збираємося робити відмінності, — сказав Салліван.
Крім того, Білий дім вважає, що Китай має надіслати росії сигнал щодо заборони використання ядерної зброї.
Салліван сказав, що усім країнам, включаючи Китай, необхідно надіслати росії сигнал про те, що Москва не має розглядати можливість застосування ядерної зброї у війні проти України.