ЗСУ за добу знищили 530 російських загарбників. Інфографіка: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n175881-zsu-za-dobu-znyschyly-530-rosiyskyh-zagarbnykiv-infografika.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації зростають з кожним днем й наближаються до 66 тис. загиблих.

За минулу добу, 17 жовтня, були ліквідовані 530 окупантів, знищені 11 танків, 14 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, шість РСЗВ. Також було збито 35 різних БПЛА та дві ракети. Про це 18 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 жовтня орієнтовно склали:

особового складу — близько 65 тис. 850 (+530) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 548 (+11) од,

бойових броньованих машин — 5 тис. 219 (+14) од,

артилерійських систем — 1 тис. 622 (+23) од,

РСЗВ — 372 (+6) од,

засоби ППО — 188 (+1) од,

літаків — 268 (+0) од,

гелікоптерів — 242 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 276 (+35),

крилаті ракети — 318 (+2),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 985 (+16) од,

спеціальна техніка — 144 (+0).

Нагадаємо, у зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що авіація Сил оборони завдала 22 удари й уразила 18 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також три позиції зенітних ракетних комплексів противника.