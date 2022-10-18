На Донеччині окупанти вбили шістьох цивільних, а вісьмох поранили. Фото:

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Воєнні злочинці російської федерації продовжують вбивати цивільних громадян в Україні.

Зокрема, в Донецькій області у понеділок, 17 жовтня, загарбники вбили шістьох цивільних, а ще вісім осіб дістали поранення. Троє осіб загинули в Бахмуті, двоє в селі Костянтинівка, а одна особа — в Орлівці. Ще восьмеро осіб дістали поранення. Про це 18 жовтня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Telegram.

Також голова ОВА додав, що правоохоронці виявили тіла вісьмох цивільних, убитих росіянами під час окупації: семеро у Лимані та один у Діброві.

Загалом з початку повномасштабної війни росіяни вбили на Донеччині 1 тис. 34 мирних жителів, ще 2 тис. 423 осіб дістали поранення. Ці дані не містять інформації про жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 17 жовтня в Харківській області у селі Черкаські Тишки правоохоронці виявили тіла трьох цивільних, яких вбили російські окупанти.