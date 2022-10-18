Україна отримала 2 млрд євро від ЄС. Фото:

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Ракурс

Новий транш грошової допомоги отримала Україна від західних партнерів.

У вівторок, 18 жовтня, Україні перерахували 2 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці гроші надійшли від Європейського Союзу й спрямовані на підтримку економічної стабільності. Додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

За словами очільника уряду, сьогоднішній транш є першою частиною пакету в розмірі 5 млрд євро. А в 2022 році Україна отримала від Євросоюзу 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги, які суттєво допомогли зміцнити економічний фронт держави.

Вдячні нашим європейським партнерам і працюємо далі над новими фінансовими програмами на наступний рік, — написав Шмигаль.

Нагадаємо, 13 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в Україну надійшли 1,3 млрд дол. додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду.