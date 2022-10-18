росія принизилася, коли звернулася по дрони до Ірану - Зеленський

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Володимир Зеленський прокоментував використання росією іранських дронів. Він вважає, що факт звернення росії по допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства.

Про це йдеться у зверненні президента України наприкінці 237 дня війни.

Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклін у Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони та ракети. Стратегічно це їм усе одно нічим не допоможе. Але зараз на тактичному рівні в терористів ще можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки. Усе це розвалиться, як і попередні їхні розрахунки, — сказав Зеленський.

Він також сказав, що 18 жовтня продовжувалась битва за нормальне життя для українців. Так Зеленський назвав протидію ударам рф по енергосистемі України.

Президент нагадав, що й сьогодні частину дронів і ракет вдалося збити. Зокрема, Дніпровська зенітно-ракетна бригада збила чотири ракети «Калібр», а Херсонська зенітно-ракетна бригада збила російський штурмовик Су-25.

Німецька IRIS-T «дуже добре себе показала. Це справді ефективна система, — сказав Зеленський і подякував партнерам за допомогу.

Нагадаємо, що голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив 18 жовтня, що внесе на розгляд президента України пропозицію про розрив дипвідносин з Іраном.