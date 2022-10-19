Нерівномірна мобілізація посилює соціальний розлом в росії – ISW

https://racurs.ua/ua/n175914-nerivnomirna-mobilizaciya-posyluie-socialnyy-rozlom-v-rosiyi-isw.html

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Нерівномірна мобілізація в росії посилює соціальні протиріччя. Такий висновок зробили аналітики американського «Інституту вивчення війни» (ISW). Вони відстежили, що проведення так званих «часткових» мобілізаційних заходів воєнним злочинцем рф володимиром путіним викликає невдоволення у населення.

За даними ISW, нерівномірне проведення мобілізації підштовхує пропагандистський інформаційний простір росії до подальшої маргіналізації громад етнічних меншин.

Окрім цього, міністерство оборони рф підтвердило, що мобілізація в Московській області завершилася 17 жовтня, а російське цивільне населення почало висловлювати своє невдоволення цими заходами.

Також ISW відзначає, що російські війська провели обмежену наземну атаку на півночі Харківської області 18 жовтня, що, схоже, свідчить про збереження територіальних претензій рф на Харківську область, незважаючи на масові втрати під час нещодавніх контрнаступів Збройних сил України.