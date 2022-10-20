Миколаїв відбив хвилю "Шахедів", їх вполювали навіть поліцейські

https://racurs.ua/ua/n175954-mykolayiv-vidbyv-hvylu-shahediv-yih-vpoluvaly-navit-policeyski.html

Ракурс

У ніч на 20 жовтня Сили оборони України на Миколаївщині знищили 14 дронів-камікадзе «Шахід-136». Дев’ять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони ОК «Південь» Повітряних сил ЗСУ.

По два іранських «мопеда» знищили воїни Військово-морських сил та Національної гвардії України, ще один — Національна поліція України.

За інформацією Миколаївської ОВА, долетіли до міста п’ять дронів. Чотири з них поцілили в один з навчальних закладів міста. Ще один безпілотник впав на закриту приватну територію. Також внаслідок цього виникли дві пожежі на відкритих територіях, які були оперативно ліквідовані. Без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, 19 жовтня вночі над Миколаївщиною збили 12 іранських дронів-камікадзе.

За даними Генштабу, загалом за добу 19 жовтня було збито 25 ворожих БПЛА.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив про ефективну роботу системи протиповітряної і протиракетної оборони ЗСУ. Про це комунікаційники головкома написали на його сторінці у Фейсбук 20 жовтня.