СБУ затримала російського агента прямо під час наради мера Миколаєва

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СБУ затримала російського агента прямо під час наради мера Миколаєва.

Ним виявився начальник комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба».

Зрадник здавав ворогу персональні дані військовослужбовців ЗСУ та інформував про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва.

Крім цього, посадовець збирав розвіддані про дислокацію і маршрути переміщення ЗСУ. Іншим його завданням було інформувати росію про закриті питання, які обговорювались під час нарад у міськраді.

Чоловіка затримали під час наради в мера Олександра Сєнкевича.

Чиновник намагався залучити до розвіддіяльності ще чотирьох осіб з прокремлівськими поглядами.

СБУ встановила особу представника спецслужб рф, який координував їхню діяльність з території тимчасово окупованого Херсону.